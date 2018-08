Connect on Linked in

Un uomo, mentre passeggiava sul molo di Santa Lucia, ha notato uno zaino segnalandolo alle forze dell’ordine l’accaduto.

Polizia e vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno prima fatto sgomberare la zona bloccando anche il traffico in via Francesco Crispi con non pochi problemi per chi doveva imbarcarsi per poi

successivamente chiamare gli artificieri che, con l’ausilio di un robot, hanno fatto brillare lo zaino. Per fortuna si è trattato di un falso allarme.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato