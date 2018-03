Palermo, Zen: arrestato giovane per detenzione di sostanze stupefacenti

Print This Post

Nel quartiere “Zen 2”, i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri hanno arrestato per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, P.T. , nato a Palermo, classe 1987, ivi residente, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.

I Carabinieri hanno predisposto un servizio di osservazione durante il quale hanno constatato la presenza del predetto mentre cedeva droga ai consumatori, due dei quali sono stati, poi, segnalati quali assuntori.

A seguito della perquisizione personale i Carabinieri hanno rinvenuto: 78 grammi di hashish suddivisi in 39 dosi, 2,6 grammi di marijuana suddivisi in 3 dosi, 0,6 grammi di cocaina suddivisi in 2 dosi.

L’arrestato è trattenuto presso queste camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Dopo la convalida dell’arresto il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.