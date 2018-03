Palermo, Zen: continuano i controlli, arrestati due pusher

Connect on Linked in

Non si ferma l’attività dei Carabinieri nel contrasto al mercato degli stupefacenti nei quartieri Z.E.N. e Z.E.N. 2.

Ieri nel tardo pomeriggio i Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri, a seguito di un servizio di osservazione in via Senocrate da Agrigento, hanno notato due giovani di circa 20 anni, in strada aggirarsi a piedi con fare guardingo.

Dopo pochi minuti, i militari hanno iniziato ad annotare il classico via vai di giovani acquirenti. I due successivamente identificati in B..D. S. nato a Palermo classe 1996 e A.A. nato a Palermo classe 1997, una volta ricevuti i soldi dagli acquirenti, si allontanavano di alcuni metri per prelevare gli stupefacenti da un vaso poco distante.

Fermati in flagranza di reato, i giovani spacciatori, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati tratti in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione personale e locale ha permesso di rinvenire e sequestrare: 23 grammi di hashish divisi in 11 dosi, una bustina di marijuana e la somma di 45 euro provento dell’attività illecita.

B.D.S. ed A.A. giudicati con il rito direttissimo nella giornata odierna, a seguito di convalida dell’arresto sono stati sottoposti all’obbligo di firma.