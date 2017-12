Palermo,collaboratore domestico ruba carta di credito di un’anziana e preleva oltre 18 mila euro: arrestato dai carabinieri

Print This Post

I carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria A.C.R.

nato nello Sri Lanka, 37 anni, residente a Palermo, resosi responsabile dei reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito.

I carabinieri hanno accertato che, il giovane, tra fine settembre e metà dicembre, periodo in cui svolgeva l’attività lavorativa presso l’abitazione di un’ultra 80enne, nella qualità di collaboratore domestico, si era appropriato del bancomat della predetta ed aveva effettuato diversi prelievi non autorizzati per un totale di 18.400 euro, prosciugando così il conto della donna.