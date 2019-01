Palermo,trovato con 14 dosi di crack: arrestato 22 enne

Print This Post

Sono stati i Carabinieri della Stazione Brancaccio a trarre in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti LITRICO Marco, palermitano, classe 1997.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di contrasto al mercato degli stupefacenti, hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto in via Ascione.

Dopo averlo controllato e sottoposto a perquisizione personale, gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato 14 dosi di crack, per un peso complessivo di 3 grammi.

Lo stupefacente sequestrato è stato consegnato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo per essere sottoposto alle dovute analisi. Il giovane arrestato a seguito della convalida dell’arresto è stato sottoposto ai domiciliari.