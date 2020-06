Palma di Montechiaro, beccato in auto senza patente e con un coltellaccio: denunciato 29enne

Print This Post

Nei giorni scorsi un 29enne originario di Palma di Montechiaro è stato denunciato per i reati di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e guida senza patente.

Stando all’accusa il giovane, beccato durante uno dei tanti posti di controllo predisposti dal commissariato, non solo si sarebbe messo alla guida dell’auto senza patente, ritirata in precedenza, ma deteneva a bordo pure un coltellaccio di circa 10 centimetri saltato immediatamente all’occhio degli agenti durate i controlli di routine posti in essere a garantire il rispetto della legalità.

Una volta terminati gli accertamenti il 29enne palmese è stato dunque denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento.