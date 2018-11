Palma di Montechiaro, bracciante agricolo di 45 anni viene ucciso: fermato il cognato

Connect on Linked in

In seguito al brutale omicidio di un Ignazio Scopelliti, bracciante agricolo di 45 anni al momento disoccupato, pare che ci siano importanti novità da parte della magistratura agrigentina.

L’uomo, padre di 4 figli, era stato trucidato a sangue freddo tra le 10:30 e le 11:00 di Venerdì mattina con ben 10 colpi di pistola calibro 9 mentre camminava tranquillamente per via Palladio, nel centro storico della cittadina di Palma di Montechiaro. Da una prima analisi sembra che nessuno abbia assistito al delitto ne nessun testimone ha saputo chiarire se la vittima abbia incontrato e avuto una discussione con qualcuno in strada o se, invece, gli sia stato teso un agguato.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che le cause dell’omicidio siano da ricercare in matrimonio tutt’altro che sereno: anni di liti, stando ai racconti dei familiari, e di violenze che la donna avrebbe subito in silenzio fino alla decisione di interrompere il rapporto con l’allontanamento da casa della vittima e la richiesta di separazione partita dalla stessa moglie. Un’escalation di comportamenti molesti e minacciosi che con l’andare del tempo avrebbero finito con l’esasperare non solo la moglie stessa ma anche i suoi familiari.

In seguito alle solerte indagini avviate da parte delle forze dell’ordine, il pubblico ministero della Procura di Agrigento ha emesso dunque un fermo di indiziato di delitto con l’accusa di omicidio a carico di R.B. commerciante di 35 anni e cognato della vittima il quale però continua a negare ogni addebito nonostante sia stato ritrovata all’interno della propria abitazione di una pistola calibro 9, la stesso calibro che ha ucciso il bracciante agricolo disoccupato, oltre alla presenza di un filmato di video sorveglianza di una palazzina che avrebbe ripreso gli istanti immediatamente successivi al delitto.

Di Pietro Geremia