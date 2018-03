Palma di Montechiaro, comparse scritte inneggianti alla mafia

Connect on Linked in

Nonostante le continue campagne di sensibilizzazione sul delicato tema della mafia, sembra che la terra siciliana non voglia voler vedere alcuno spiraglio di luce.

Sulle facciate esterne dell’edificio in cui ha sede il Liceo Scientifico statale “Odierna” di Palma di Montechiaro, sono comparse delle scritte inneggianti alla criminalità organizzata e scritte con la classica bomboletta spray. “Palma = mafia”, “Qui comandiamo noi” e “Stiddra” sono le parole usate per esprimere la presenza di una sorta di mondo parallelo che non viene scalfito da anni di lotta alla mafia, evidenziato sopratutto per la scelta di lasciarle all’interno del perimetro di una scuola.

Sul triste caso a Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta a cui i carabinieri aggiungeranno dettagli dopo la ricerca di elementi utili per risalire ai responsabili.

Di Pietro Geremia