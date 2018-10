Print This Post

Attimi di paura l’altro ieri in via Abate Meli a Palma di Montechiaro per il crollo di una casa, fortunatamente disabitata, che ha distrutto una Wolkswagen Golf parcheggiata appena sotto.

Sul posto, subito dopo il crollo, sono giunti i Vigili del Fuoco, oltre agli agenti del locale commissariato la protezione civile.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato