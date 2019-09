Palma di Montechiaro, effettua lavori in casa e si taglia gamba: 45enne morto dissanguato

Connect on Linked in

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri a Palma di Montechiaro.

Mentre stava effettuando dei lavori in casa di un parente per delle manutenzioni, un 45enne del posto si sarebbe inavvertitamente tagliato una gamba. Nonostante le corse all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata l’uomo purtroppo non sarebbe riuscito ad arrivare in vita al nosocomio probabilmente a causa dell’eccessiva perdita di sangue.

Sul caso i poliziotti appartamenti al locale Commissariato hanno avviato le indagini atte ad accertare le dinamiche del tragico sinistro.

Di Pietro Geremia