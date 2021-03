Un atto intimidatorio o una goliardata dai toni poco sarcastici è stata messa in atto nei giorni scorsi a Palma di Montechiaro.

Una banda di ignoti avrebbe avuto la brillante idea di scagliare una molotov nei confronti di un’agenzia di disbrigo pratiche situata nella città del Gattopardo.

In seguito al boato scatenato dalla deflagrazione dell’ordigno esplosivo rudimentale i residenti hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine le quali si sono precipitate sul posto in cui è situata l’attività commerciale presa di mira, tra le altre cose chiusa dal marzo scorso in seguito al lockdown, per avviare le indagini di rito su cui vige al momento in più fitto riserbo.

Di Pietro Geremia