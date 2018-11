Palma di Montechiaro, furiosa aggressione nei confronti di un 40enne: denunciato un uomo

Connect on Linked in

Lesioni personali gravi, con questa accusa un palmese di 40 anni è stato denunciato per aver riempito di botte un coetaneo.

La vittima si trovava vicino ad una farmacia quando è stata improvvisamente raggiunta e massacrata a calci e pugni.

L’uomo ha tentato di rifugiarsi all’interno di una farmacia ma anche li è stato raggiunto e picchiato.

Il titolare della farmacia ha cercato di bloccare l’aggressore ma per tutta risposta è stato minacciato.

La vittima è stata trasportata in ospedale per curare le ferite sparse in tutto il corpo, mentre l’aggressore è stato denunciato per lesioni personali gravi.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato