Palma di Montechiaro, giallo di natale: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo

Una macabra scoperta è stata fatta nei giorni scorsi nella città di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento.

In seguito ad una chiamata al 112 fatta da ignoti sarebbe stata segnalata la presenza del cadavere di un uomo all’interno di un vecchio edificio abbandonato sito in via Alcantara.

Da una prima analisi sembra che la salma appartenga ad un uomo di circa 60 anni identificabile con il senza tetto Lillo Calogero Allegro che pare vivesse da anni all’interno del fatiscente fabbricato mai completato.

L’identità della vittima è però ancora incerta dato che oltre al corpo non sono stati trovati documenti.

Quello che è saltato subito all’occhio agli uomini dell’arma dei carabinieri intervenuti sul posto, è la presenza di una grave ferita alla testa compatibile con l’impatto un corpo contundente che, per via dolosa o per un incidente dovuto a un malore, con molta probabilità ha causato la morte del pover uomo.

La Procura ha disposto la perizia necroscopica sul corpo in modo tale da avere tutti gli elementi necessari per dissipare ogni dubbio sul decesso della vittima.

Di Pietro Geremia