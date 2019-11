Palma di Montechiaro, Gup assolve 4 dipendenti accusati di assenteismo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Assolti per non aver commesso il fatto. Sarebbe questo quanto emesso da parte del Gup del tribunale di Agrigento Stefano Zammuto in merito ai quattro dipendenti del Comune di Palma di Montechiaro accusati di assenteismo.

I dipendenti pubblici, insieme ad altri 20 colleghi, erano finiti sotto il mirino delle forze dell’ordine in seguito all’operazione “Come Back Soon” condotta da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri i quali avevano ipotizzato una maxi truffa all’Ente agrigentino consistente nel timbrare il proprio cartellino per poi allontanarsi dal luogo di lavoro e dedicarsi a tutt’altro.

Una volta approdati in tribunale i 4 protagonisti della vicenda avevano scelto di procedere il dibattimento con il rito abbreviato, differentemente dagli altri coinvolti che hanno optato per il rito ordinario celebrato davanti la seconda sezione penale del Tribunale agrigentino, venendo dunque assolti dopo un breve dibattimento con giudice dell’udienza preliminare.

Di Pietro Geremia