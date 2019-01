Palma di Montechiaro, ha un colpo di sonno e finisce in canale di scolo: ferita 30enne

Print This Post

Se l’è vista decisamente brutta una 30enne originaria di Licata nella serata tra mercoledì e giovedì scorso.

A quanto pare la donna si trovava lungo la strada statale 115, precisamente al bivio per Marina di Palma, a bordo della sua Citroën C 3 quando, a causa di quello sembra essere stato un colpo di sonno, si sarebbe andata a schiantare dapprima contro il guard rail per poi finire all’interno di un canale di scolo.

In seguito al sinistro sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco i quali solo dopo ben 3 ore di duro lavoro sono riusciti a liberare la 30enne che è stata successivamente trasportata dagli operatori del 118 presso l’ospedale “San Giacomo d’altopasso” dove le sono state fortunatamente diagnosticate solo poche ferite.

Sul posto anche gli uomini della guardia di finanza che si sono occupato dei rilievi di rito.

Di Pietro Geremia