Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

I carabinieri di Palma di Montechiaro hanno aperto un’indagine per capire cosa ci sia dietro al rogo, avvenuto martedì scorso, che ha letteralmente distrutto l’utilitaria di una casalinga 34enne parcheggiata in via Platone a Palma di Montechiaro.

Le fiamme sono state spente da una squadra dei Vigili del Fuoco giunta sul posto . Nessuna pista è esclusa .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato