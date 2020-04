Palma di Montechiaro, Programma primaverile ricco di iniziative per promuovere la candidatura a Capitale della cultura 2021

Connect on Linked in

La città di Palma Montechiaro si prepara ad un inizio di primavera all’insegna dello sport, non solo l’appuntamento del 3 Maggio che culminerà con l’assegnazione dei titoli Italiani paralimpici di corsa su strada di atletica leggera che si svolgeranno assieme ad un altro evento vale a dire il Trofeo del Gattopardo – Memorial Inguanta, gara valida come tappa del Grand Prix Sicilia di corsa su strada, la città del Gattopardo si prepara anche ad accogliere l’arrivo e la partenza rispettivamente della 13° e 14° tappa del Sicily Ultratour, manifestazione di 14 tappe che toccherà tutte le principali località siciliane con i suoi circa 1000 km. L’arrivo della 13° tappa a Palma Montechiaro è previsto nel pomeriggio di mercoledì 29 Aprile proveniente da Eraclea Minoa, dove ad accogliere i partecipanti ci saranno gli atleti dell’A.S.D. Atletica Rosamaria capitanati dal presidente Gioacchino Lo Giudice assieme a tutta l’amministrazione della città guidata dal sindaco Stefano Castellino, l’indomani sempre da Palma, alle ore 10 ci sarà la partenza dell’ultima tappa che arriverà in serata a Gela. L’intenza settimana sportiva ricca di eventi sarà per Palma Montechiaro una vetrina per promuovere l’immagine delle bellezze culturali, non è un caso che la città del Gattopardo sarà tra le candidate di Capitale Italiana della Cultura nel 2021.