Palma di Montechiaro, rapinato un centro scommesse: indagini in corso

Connect on Linked in

Non si placa l’escalation delle rapine. Ancora una rapina, dopo i tre casi precedenti che hanno visto dei malviventi rapinare farmacie e tabaccherie.

Questa volta è stata presa di mira una sala scommesse situata in via Italia dove un malvivente, incappucciato e armato di coltello, minacciando il proprietario si è fatto consegnare l’intero incasso giornaliero, circa 500 euro, per poi far perdere le prorpie tracce.

Successivamente il commerciante ha chiamato i carabinieri che, recandosi sul posto, hanno iniziato le indagini per cercare di risalire all’identità del ladro.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato