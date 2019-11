Palma di Montechiaro, sesso orale in pieno giorno: 83enne a processo

Connect on Linked in

Un barlume di gioventù che è costato caro quello balenato ad 83enne originario di Palma di Montechiaro.

L’anziano era stato beccato l’anno scorso mentre, in pieno giorno e all’interno di un luogo pubblico, praticava sesso orale insieme ad una donna di 50 anni.

La coppia quindi incurante della possibile presenza di altre persone, tra i quali bambini, avrebbe messo in atto la fellatio in piena luce del sole all’interno della Villa Casesa venendo però immortalati dai telefonini di alcuni passanti incuriositi dalla scena impudica scena fino all’arrivo degli agenti di polizia locale che l’avrebbero denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Una volta terminati gli accertamenti ed esaminato tutto il materiale probatorio, per l’uomo sarebbe dunque iniziato nei giorni scorsi l’iter giudiziario presso il Tribunale di Agrigento dove sarebbe stato sentito dal giudice insieme alla presenza del legale e del pm titolare dell’inchiesta.

Di Pietro Geremia