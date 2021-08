Un improvviso malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava in mare in contrada ciotta a Palma di Montechiaro è stata la causa della morte di un barbiere in pensione di 76 anni, Giovanni Gallo, di Palma di Montechiaro (AG).

L’uomo è stato visto galleggiare privo di sensi, alcuni bagnanti lo hanno soccorso e trasportato sulla battigia dove gli è stato praticato un massaggio cardiaco ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

I soccorritori del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso.