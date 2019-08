Palma di Montechiaro, spaccio di stupefacenti: arrestato pusher 30enne

Print This Post

Nel pomeriggio del 22 agosto la Polizia di Stato di Palma di Montechiaro, ha tratto in arresto un cittadino egiziano, di 30anni, in quanto colto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione venivano rinvenuti 144,800 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente di tipo hashish suddivisa in un panetto da 100 grammi e nr. 10 dosi per un totale di 44,800 grammi, vari tagli di banconote per un totale di 166 euro, un bilancino di precisione, un taglierino. Dopo le formalità di rito il giovane veniva condotto presso la casa circondariale di Agrigento. A.G. informata.