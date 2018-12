Palma di Montechiaro, tre cani avvelenati: continua lo sterminio

Print This Post

Non si placa l’uccisione delle creature indifese. “Condanniamo con forza e sdegno le azioni criminali delle ultime ore nel nostro territorio contro poveri e indifesi animali che già avevano subito il tremendo trauma dell’abbandono.

Ci stiamo attivando insieme al sindaco Castellino anche grazie alla disponibilità di un privato per trovare un rifugio per tutti i cani abbandonati e porre fine finalmente a tanta barbaria.”

Sono queste le parole dall’assessore D’Orsi in merito all’avvelenamento di tre cani randagi nella via Lenin, Corso Sicilia e la zona Capreria Castello a Palma di Montechiaro dove, l’assessore e alcuni passanti, hanno anche cercato purtroppo invano di salvare uno dei tre cani ancora in vita dopo aver ingerito il veleno.

I carabinieri insieme agli agenti della Polizia Municipale hanno aperto un’indagine nel tentativo di risalire agli autori del gesto ignobile .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato