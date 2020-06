Connect on Linked in

Rissa sfiorata per un soffio in Consiglio comunale a Palma di Montechiaro tra il sindaco Stefano Castellino che ha tentato di aggredire il consigliere comunale di opposizione Salvatore Malluzzo al culmine del dibattito sulle nomine per il Consorzio del Tre Sorgente dove alla presidenza è stata eletta, su proposta del sindaco di Palma, la cognata di quest’ultima, Jessica Vanessa Lo Giudice.

«Ciò che è accaduto nella seduta del Consiglio Comunale – ha detto Malluzzo – è stato uno “spettacolo” orrendo e triste: sono stati posti in essere atteggiamenti che hanno minato e messo – in seria discussione – il concetto di libertà di pensiero e tutto ciò che discende dalla civiltà democratica che appartiene alla storia della nostra nazione e che dovrebbe far prevalere il dibattito ed il confronto sano, senza offese verbali e senza tentavi di utilizzo della forza.

Dico questo perché ieri, in Consiglio Comunale, durante la seduta pubblica, stavo per essere aggredito fisicamente dal sindaco Stefano Castellino durante l’intervento, che tenevo in aula, circa la questione della elezione di sua cognata a Presidente del consorzio acquedottistico “Tre Sorgenti” e rispondevo pubblicamente sulle pesanti accuse, per altro false, diffamatorie, calunniose, oltre che offese verbali, che mi sono state rivolte sempre dallo stesso».

La vicenda quasi certamente finirà in Procura sia perché sia Malluzzo che il sindaco di Palma Castellino hanno preannunciato esposti alla magistratura e sia perché alla seduta erano presenti anche rappresentanti delle forze delle forze dell’ordine che hanno redatto un rapporto su quanto accaduto.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/video/gallery/349717/palma-il-sindaco-perde-la-testa-e-tenta-di-aggredire-un-consigliere-comunale.html)