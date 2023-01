Un cinquantenne istruttore è morto a Castelmola, nel Messinese, nell’impatto al suolo del parapendio con cui volava.

Soccorsa ancora viva, ma in gravi condizioni una donna, un’allieva e amica dell’uomo che era con lui in parapendio per una lezione e che avrebbe riportato diverse fratture nell’impatto col suolo. La donna, una cinquantenne agrigentina, è soccorsa dai sanitari e trasportata d’urgenza in ospedale.

L’incidente è avvenuto in contrada Moli. La vittima era originaria di Catania. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche il sindaco di Castelmola, Orlando Russo.