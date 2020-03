Coronavirus, l’On. Giusy Savarino: “Comuni facciano la loro parte”

Print This Post

“Ancora una volta, senza attendere gli aiuti da Roma, il governo Musumeci ha fatto tempestivamente la sua parte.

Adesso tocca ai Comuni dell’Isola fare in modo che questi fondi, 100 milioni, arrivino davvero ai più bisognosi, iniziando da una celere ricognizione delle vecchie e nuove povertà”.

Così la deputata all’Ars Giusi Savarino. “I servizi sociali dei Comuni si attivino immediatamente così da far arrivare al più presto ai bisognosi i fondi stanziati dalla Regione – aggiunge – Questo è il tempo del fare, in un momento emergenziale bisogna contribuire tutti a trovare soluzioni, invece di perdersi in polemiche sterili che finiscono solo con l’alimentare allarmismo sociale”.