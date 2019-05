Partinico, estorsione: arrestato in flagranza un 22enne

Connect on Linked in

I Carabinieri della Stazione di Partinico, hanno arrestato in flagranza per il reato di estorsione, L.M.F. di 22 anni.

I militari dell’Arma hanno documentato come il giovane avesse contattato una persona residente a Trappeto chiedendogli di corrispondere la somma in contanti di 300 euro in cambio della restituzione di una chitarra asportatagli in data 30.04.2019, fatto denunciato dalla parte offesa ai Carabinieri della Stazione di Trappeto.

Durante l’incontro dove si perfezionava la richiesta estorsiva, il giovane, veniva arrestato in flagranza di reato e contestualmente veniva deferito in stato di libertà per concorso nel reato L.C.M. 18enne di Partinico.

A seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione di L.M.F. venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 2 grammi di cocaina.

L’arrestato è stato

tradotto presso la casa circondariale “Lorusso” di Palermo in attesa di

udienza di convalida.