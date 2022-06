E’ grande festa a Partinico, in provincia di Palermo, dove la fortuna ha deciso di poggiare le sue benevole mani regalando una super vincita milionaria. Un fortunato vincitore è riuscito a centrare i 5 numeri al gioco a premi “Million day” riuscendo a vincere il montepremi in palio da un milione di euro. Ad essere stato giocato un sistema ridotto da 2 euro con numeri casuali: in questo specifico concorso si tratta della 19esima vincita da oltre un milione di euro del 2022 centrata in tutta Italia.

“E’ arrivata la notizia che la schedina vincita è stata giocata alla ricevitoria tabacchi di via Genova gestita da Antonino Pellitteri. “Non ho la minima idea di chi possa aver vinto – afferma il titolare dell’attività con il sorriso stampato fra le labbra -. Spero solo che chi ha vinto ne avesse davvero bisogno e che di questi soldi ne faccia buon uso. Gli faccio tanti auguri”.

Il fortunato vincitore è riuscito a conquistare questa vincita compilando la schedina e segnando 5 numeri, compresi tra 1 e 55. Ogni giorno alle 20,30 c’è l’estrazione e la schedina giocata a Partinico è riuscita a centrare tutti e 5 i numeri estratti.