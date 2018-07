Partinico, Immigrato gira nudo in paese: paura tra i residenti

Connect on Linked in

Un Sabato mattina decisamente fuori dall’ordinario quello di ieri a Partinico, paese i provincia di Palermo.

A quanto pare infatti, sembra che un immigrato abbia iniziato a passeggiare tranquillamente per le vie del paese completamente nudo destando un miscuglio tra ilarità, sgomento e preoccupazione dei residenti.

A fermarlo, in via Principe Umberto, sono stati gli uomini dell’arma dei carabinieri i quali l’hanno quindi bloccato e trasportato con l’aiuto dei sanitari del 118 presso il locale pronto soccorso. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno portato l’uomo a passeggiare nudo per il paese della provincia palermitana, ma di certo il curioso episodio farò parlare per giorni i suoi abitanti.

Di Pietro Geremia