Partinico, incendiati due bus per disabili

Un atto di una gravità disarmante è stato messo a punto nei giorni scorsi a Partinico, comune in provincia di Palermo.

Il sindaco Maurizio De Luca ha dato la triste notizia di due pulmini utilizzati per il trasporto di disabili di proprietà del Comune che sono stati dati in pasto alle fiamme da un gruppo di vigliacchi.

“In attesa delle risultanze investigative ufficiali – ha detto il sindaco – un atto così vile, non può non definirsi come un attacco al cuore di Partinico. Serve tutta la forza delle istituzioni per rispondere”.

“In questi giorni – continua il primo cittadino di Partinico – l’amministrazione comunale sta avviando il piano di risanamento che impone scelte difficili per garantire un futuro a questa comunità, ci stiamo battendo per far uscire la città dal vecchio sistema dei rifiuti e riorganizzare l’amministrazione, rompendo con i vecchi criteri che hanno portato il comune al dissesto finanziario. Non l’avranno vinta. Poco dopo aver appreso la notizia, ho chiamato il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci”.

Di Pietro Geremia