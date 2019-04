Partinico, oltre 4 chili di cocaina in casa: arrestato 27enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

I carabinieri della Compagnia di Partinico hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, S.R.C., partinicese di 27 anni.

I militari dell’Arma insospettiti dallo strano via vai dall’abitazione del giovane, decidevano di effettuare un controllo. Durante la perquisizione personale e domiciliare venivano rinvenuti e posti sotto sequestro 4,5 chili di cocaina, suddivisa in vari involucri di plastica, 1 grammo di hashish e 410 euro in contanti.

L’uomo, dopo essere stato arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale “Antonio Lorusso” di Palermo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.