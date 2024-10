Nel cuore pulsante di Canicattì, dove le tradizioni culinarie siciliane si intrecciano con il tessuto urbano, sorge la pasticceria Angelo Inglima, un nome che da oltre cinque decenni è sinonimo di qualità e eccellenza nel mondo della pasticceria artigianale.

Fondata sull’eredità di ricette che risalgono alla nonna Maria, questa istituzione culinaria ha recentemente ricevuto uno dei più ambiti riconoscimenti nel panorama gastronomico italiano: l’inserimento nella prestigiosa guida “Gambero Rosso”.

L’ingresso di una pasticceria nella lista non è solo un onore, ma una testimonianza del duro lavoro e della dedizione che Giovanni Inglima, attuale titolare e discendente diretto del fondatore, ha riversato nel suo laboratorio.

La Storia del Lievito Madre e l’Amore per la Tradizione

La pasticceria Inglima ha basato il suo successo su un elemento chiave: il lievito madre. Questo ingrediente, vivo e vibrante, è il cuore pulsante delle creazioni dolciarie della casa.

“La nostra storia con il lievito madre è una storia d’amore, fatta di cura e dedizione. Ogni dolce che prepariamo porta con sé la tradizione dell’Accademia e il più prezioso degli ingredienti: l’amore”, afferma Giovanni Inglima.

Questo approccio si riflette non solo nei prodotti finiti ma anche nella filosofia di produzione. Il lievito madre, utilizzato dagli artigiani lievitisti nei propri laboratori, è una testimonianza di un sapere che va oltre la semplice preparazione alimentare; è un rituale, una trasmissione di storia e cultura che Inglima ha saputo custodire e innovare con il tempo.

Innovazione nel Rispetto della Tradizione

Nonostante il profondo legame con la tradizione, la pasticceria non si è mai fermata al passato. La ricerca continua di tecniche innovative è fondamentale per Inglima. “Uniamo il rispetto della tradizione con l’innovazione costante. Questo è il segreto che ci permette di offrire prodotti sempre nuovi che, tuttavia, non tradiscono le origini”, continua il titolare.

Giovanni Inglima ha recentemente partecipato e vinto nel contesto del prestigioso concorso nazionale “Mastro Panettone”, dove la sua interpretazione del classico dolce natalizio ha ricevuto grandi elogi sia per la fedeltà alla tradizione sia per la freschezza degli approcci utilizzati.

Sostenibilità e Scelta degli Ingredienti

Un altro pilastro della filosofia di Inglima è la sostenibilità e la scelta accurata degli ingredienti. I prodotti utilizzati sono tutti di alta qualità, spesso provenienti da filiere locali e sostenibili, un dettaglio che non solo garantisce il sapore autentico dei dolci ma promuove anche l’economia del territorio siciliano.

Un Futuro Radioso

Con l’ingresso nella guida “Gambero Rosso”, la pasticceria Inglima non solo ha consolidato il suo ruolo di leader nel settore dolciario, ma si è anche aperta a nuove possibilità. Questo riconoscimento rappresenta un trampolino di lancio per ulteriori innovazioni e per l’esportazione della tradizione pasticcera di Canicattì ben oltre i confini siciliani.

In conclusione, il successo di Inglima è un esempio luminoso di come la passione, la dedizione e il rispetto per la tradizione possano andare di pari passo con l’innovazione e l’ambizione. Nel contesto di una cultura italiana che celebra la sua gastronomia come una forma d’arte, la pasticceria Angelo Inglima di Canicattì rappresenta una perla di sapere e sapore, pronta a deliziare ancora per molte generazioni.