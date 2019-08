Paternò, scooter contro auto: morto 17enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un incidente mortale è avvenuto intorno alle 13 a Paternò, in via Mongibello l’arteria per Ragalna.

Uno scooter Piaggio Vespa, con a bordo un giovane di 17 anni, si è scontrato frontalmente con un Fiat Doblò, ad avere la peggio è stato il ragazzo che è deceduto sul colpo.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che purtroppo hanno potuto solo costatare la morte del ragazzo. Il conducente del furgone è stato ricoverato in ospedale a Paternò in stato di shock.

I rilievi del caso sono curati dalla Polizia municipale di Paternò e dai Carabinieri.