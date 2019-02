Patti, controlli antidroga nelle scuole:arrestato 17enne

Print This Post

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Patti, hanno denunciato alla Procura della Repubblica dei Minori di Messina un 17enne ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dell’operazione “Scuole sicure”, promossa dal Ministero dell’Interno per contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno svolto dei controlli presso un istituto scolastico superiore del citta di Patti.

Nel corso dei controlli hanno sottoposto a perquisizione personale uno studente 17enne, trovandolo in possesso di circa 4 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish suddivisa in 4 dosi.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato e sarà inviato ai laboratori del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per i necessari accertamenti tecnici, mentre per il giovane è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per i minori.