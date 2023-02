Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno intensificato i controlli, dedicandoli soprattutto alle aree più frequentate e predisponendo mirate verifiche finalizzate a contrastare reati in genere soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti.

Particolare attenzione è stata posta ai controlli alla circolazione stradale, con la predisposizione di posti di controllo anche nelle ore notturne, all’esito dei quali i Carabinieri hanno controllato più di 90 veicoli e oltre 150 persone, nonché due esercizi pubblici, accertando diverse contestazioni al Codice della Strada per l’ammontare di oltre 4.000 euro per violazioni che hanno riguardato soprattutto il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’uso del cellulare alla guida e la mancata copertura assicurativa dei veicoli.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, due persone sono state deferite a vario titolo, per guida in stato di ebrezza e per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Inoltre durante le attività di pattugliamento, una persona è stata deferita, in stato di libertà, per furto aggravato, poiché si appropriava furtivamente di oggetti personali e una piccola somma di danaro, custoditi all’interno del cruscotto di un’autovettura parcheggiata.