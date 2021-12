L’Arma dei Carabinieri ritiene da sempre che “Cultura della Legalità” sia innanzitutto “Educazione alla Legalita”, fondamentale premessa per la convivenza civile, ma anche azione educativa capace di prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di criminalità.

In tale ambito la Compagnia Carabinieri di Patti, d’intesa con i dirigenti scolastici presenti nel territorio, ha continuato a fornire il suo contributo all’interno dei complessi scolastici, per la diffusione ai giovani alla “Cultura della Legalità”.

L’incontro formativo tenuto nei giorni scorsi, con gli alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo grado del plesso “Vincenzo Bellini” dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice “di Patti, dal Cap. Rocco Romeo, Comandante del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Patti, accompagnato dal Comandante della Stazione Carabinieri di Patti Luogotenente C.S. Antonino Bonarrigo, ha trattato in linea generale temi quali la struttura ed i compiti dell’Arma dei Carabinieri, il concetto di legalità e senso civico, soffermandosi in particolare sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Nel corso dell’incontro, con la presenza anche di diversi docenti, vi è stato un costruttivo confronto ed una partecipe interazione su tali argomenti, finalizzati ad approfondire contorni e tratti salienti sia dal punto di vista sociale educativo, sia dal punto di vista più strettamente legato alle funzioni preventive e repressive dell’Arma dei Carabinieri contro ogni forma di violenza ed illegalità. L’iniziativa ha dimostrato ancora una volta la validità e l’importanza del progetto che costituisce un rilevante momento di prossimità e di vicinanza alle problematiche giovanili.