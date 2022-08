L’Arma dei Carabinieri, nell’ambito di un’iniziativa di cooperazione fra le forze di polizia europee, sta svolgendo, già dal mese di luglio e fino alla fine di agosto, pattugliamenti congiunti con altre forze di polizia europee in alcune delle principali mete turistiche italiane: Roma, Milano, Napoli, Palermo, Firenze e Venezia.

A Palermo, fino a metà agosto, i Carabinieri saranno affiancati da una collega della Gendarmeria Francese che faciliterà i contatti tra i turisti stranieri e le autorità di polizia locali nonché, in caso di necessità, con le autorità diplomatiche e consolari.

Da metà e fino a fine agosto sarà, invece, la Guardia Nazionale Repubblicana Portoghese a fornire supporto ai militari dell’Arma in analoghi servizi di pattuglia svolti per le vie del centro e altre aree cittadine connotate dalla forte presenza di turisti.

La cooperazione fra forze di polizia europee costituisce, in quest’ambito, un importante strumento per il reciproco scambio di conoscenze, utili a gestire la rilevante presenza di turisti stranieri e, soprattutto, a perfezionare la risposta alle loro esigenze, garantendo anche l’assistenza linguistica necessaria per rendere più immediato il rapporto con le istituzioni.