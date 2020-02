Catania, paura al Centro Sicilia: allarme antincendio fa scattare il parapiglia generale

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un pomeriggio domenicale decisamente particolare quello appena trascorso al Centro Commerciale Centro Sicilia di Catania.

Stando alle prime indiscrezioni sembra che a seguito di un allarme antincendio scattato nella zona ristorazione l’intera galleria di negozi sia stata fatta evacuare in fretta e furia.

In seguito al lancio dell’allarme clienti e dipendenti del centro si sono quindi riversati in massa nei parcheggi esterni e, dopo aver avviato i controlli terminati in pochi minuti, sarebbero stati fatti rientrare da parte degli uomini della security.

Foto d’archivio