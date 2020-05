Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un primo Maggio da dimenticare quello appena trascorso a Palermo.

Nel pomeriggio di ieri pare infatti che nel quartiere Arenella sia scoppiato un incendio in un appartamento a piano terra situato in via Cardinale Alessandro Lualdi.

A far divampare il rogo sarebbe stato lo scoppio di un televisore che, in men che non si dica, ha causato lo spargimento delle fiamme immediatamente spente da parte dei vigili del fuoco intervenuti sul posto.