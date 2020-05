Grotte, paura in centro: bambina viene aggredita da un cane

Connect on Linked in

Poteva accadere il peggio nell’episodio avvenuto ieri a Grotte.

Una bambina di soli 9 anni stava facendo una tranquilla passeggiata insieme al proprio genitore quando, improvvisamente, sarebbe stata attaccata da un cane che si trovava nei paraggi.

Il fattaccio è avvenuto in via Magnani dove il quadrupede avrebbe dunque azzannato la gamba della povera piccola prima dell’immediato intervento del genitore che è riuscito a far scappare via l’animale.

Una volta calmata la situazione la bambina è stata trasportata presso il pronto soccorso dove ha ricevuto le cure di rito.