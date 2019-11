Print This Post

Se fosse accaduto in pieno giorno con i bambini seduti ai loro posti, in aula, le conseguenze sarebbero state ben diverse.

Per fortuna invece una parte del soffitto di un’aula della scuola Primaria “Settebello Nord” (plesso del Circolo didattico Teresa di Calcutta di Tremestieri Etneo), è venuta giù in piena notte senza alcuna conseguenza per alcuno.

La brutta sorpresa di quanto accaduto è stata scoperta stamane all’apertura della scuola dove per un sopralluogo sono arrivati vigili urbani e vigili del fuoco. Per alunni e insegnanti è stato comunque destabilizzante pensare a quello che sarebbe potuto succedere se il crollo si fosse verificato in pieno giorno.

Anche i genitori dei bambini reagiscono indignati. Uno di loro si sfoga su Fb: «Siamo in guerra. Questa è un aula della scuola di nostro figlio a Tremestieri Etneo, la “Madre Teresa di Calcutta”, plesso Settebello Nord. È crollata sui banchi una porzione di soffitto di circa 3 mq equivalente più o meno a un peso di 50 kg, si è sfiorata la tragedia, solo per puro caso l’aula era vuota. Poteva esserci sotto mio figlio, poteva esserci sotto tuo figlio, poteva esserci sotto il figlio del sindaco Santi Rando o dei responsabili della sicurezza dei plessi scolastici. Tenderanno a minimizzare ma li vorrei vedere investiti da una massa di 50 kg sulla testa, basta guardare nella foto a dx il piano del banco spezzato a metà. Diranno non si poteva prevedere, e no»!

Fonte: lasicilia.it

( https://www.lasicilia.it/news/catania/298573/paura-in-una-scuola-di-tremestieri-etneo-crolla-parte-del-soffitto-di-un-aula.html )