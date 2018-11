Connect on Linked in

Sono scappati via con un bottino di 40 mila euro, dopo aver immobilizzato la titolare di una tabaccheria in corso Umberto I. Paura a Ficarazzi per una rapina tra l’altro avvenuta in pieno centro e non in un orario notturno (erano all’incirca le 21 di sabato sera ) e sulla quale stanno indagando gli uomini della polizia e anche i carabinieri

I malviventi, secondo quanto ricostruito, hanno fatto irruzione in casa della donna, tra l’altro vicina la tabaccheria, l’hanno immobilizzato e poi sono scappavi via con i bottino, probabilmente l’incasso della settimana. La vittima è rimasta qualche ora in stato di choc, e sono arrivate anche le cure del 118 che l’ha accompagnata al pronto soccorso del Civico per delle cure.

Adesso le indagini dovranno risalire ai rapinatori, e per questo sono in corso degli accertamenti: non solo la testimonianza della titolare, ma anche le immagini della videosorveglianza della zona, che avrebbe ripreso alcuni momenti della rapina.

Fonte: gds.it

(http://palermo.gds.it/2018/11/19/paura-per-una-rapina-a-ficarazzi-immobilizzata-titolare-di-una-tabaccheria-bottino-da-40-mila-euro_953713/)