Un incendio è scoppiato all’interno della mansarda di una villetta a Pedara.

Ignote le cause che hanno fatto divampare il rogo sul tetto della casa.

Giunti sul posto i vigili del fuoco sono riusciti ad evitare il peggio spegnendo il rogo che ha distrutto la parte superiore della villetta.

Tanta paura per i residenti che per fortuna sono riusciti ad uscire ed avvertire in tempo pompieri.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato