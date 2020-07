Pedofilia, carabinieri scoprono nel Dark Web filmati con torture e violenze sessuali su minorenni

Connect on Linked in

Nei

giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Siena hanno

scoperto una vera e propria chat degli orrori in cui si condividevano

delle

torture in diretta su minori poi uccisi, violenze sessuali, della

possibilità di interagire in tempo reale con gli aguzzini.

L’inchiesta

è scaturita in seguito alla denuncia di una mamma che aveva scoperto

all’interno del telefono del figlio una

serie di foto e video del genere proibito.

Una volta denunciato

il fatto gli investigatori hanno fatto partire gli accertamenti dai

quali sarebbe emerso come alcune persone avessero

creato sempre nel Dark Web una sorta di servizio a pagamento,

rigorosamente in Bit Coin ed altre criptovalute, un cui venivano

custoditi

e scambiati

foto

e video inneggianti al nazismo e all’Isis e spesso anche contenenti

scene di violenza sessuale o

addirittura filmati in presa diretta che si concluderebbero con

torture della peggio specie, amputazioni disumane e morte finale

della vittima.

Al

momento in questa inchiesta sono indagate 25 persone, tutti minorenni

e sparsi in varie parti d’Italia, alle

quali sono stati sequestrati pc, tablet,

chiavette usb, memorie esterne e

cellulari.