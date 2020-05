Agrigento, pensionato scomparso: continuano le ricerche nelle campagne di Naro, Castrofilippo e Racalmuto

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Continuano senza sosta le ricerche avviate da parte delle forze dell’ordine per ritrovare il pensionato ottantaquattrenne Giuseppe Fallea scomparso nella mattina di Mercoledì scorso.

L’uomo si sarebbe allontanato da casa a bordo della propria Daewoo Matiz grigia del 2005 e con targa DH249GW facendo in sostanza perdere le proprie tracce nonostante l’immediato tentativo posto in essere da parte dei familiari di mettersi in contatto.

In seguito alla denuncia una task force composta da carabinieri, vigili del fuoco, Protezione civile e svariate associazioni si è messa alla ricerca del pensionato setacciando non solo le campagne di Favara ma estendendo il tutto anche nei territori di Naro, Castrofilippo e Racalmuto servendosi pure dell’ausilio di un elicottero.

Di Pietro Geremia