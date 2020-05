Agrigento, pericolo assembramenti in vista delle riaperture: il Prefetto annuncia controlli e vigilanza

Print This Post

In seguito all’avvio della nuova fase anticovid la provincia di Agrigento si prepara al possibile rischio di assembramenti.

Lo stesso Prefetto Dott.ssa Maria Rita Cocciufa nei giorni scorsi ha riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riferendosi direttamente a responsabili e comandanti delle forze di polizia locali sulle nuove mosse da mettere in atto per affrontare la riapertura della quasi totalità delle attività economiche tramite l’impiego di più controlli nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani oltre nei posti dove il rischio di assembramenti sarebbe più alto.

In tal lo stesso Prefetto si è rivolto pure ai Sindaci della provincia essendo i principali e diretti interlocutori con la popolazione al fine di fornire il maggior supporto possibile.

Di Pietro Geremia