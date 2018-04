Print This Post

Pericolo per gli automobilisti che transitano sulla SS 640, il forte vento che in queste ore sta iperversando in tutta la Sicilia con raffiche che sfiorano i 120 Kmh , ha causato la caduta di un albero sulla carreggiata della SS 640 nei pressi del centro commerciale Le Vigne.

A segnalarlo un automobilista in transito. Sul posto si stanno recando i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

Non sono stati segnalati feriti.

Notizia in aggiornamento