Ravanusa, perseguita l’ex dopo la fine della relazione: 34enne a processo per stalking

Nei giorni scorsi un 34enne originario di Canicattì, ma residente a Ravanusa, è stato rinviato a giudizio immediato con l’accusa di stalking nei confronti della propria ex ragazza.

La decisione, presa da parte del giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, viene in seguito alle indagini partite due anni fa proprio nel paese di Ravanusa dove secondo l’impianto accusatorio il ragazzo, non accettando la fine della relazione con la propria ex compagna, avrebbe cominciato a pedinarla, minacciarla e addirittura ad aggredirla fisicamente facendole così instaurare un senso di timore cronico per la propria sicurezza.

Una volta terminate le indagini delle forze dell’ordine dunque, il Gup avrebbe deciso per il rinvio immediato a giudizio del 34enne che vedrà la sua prima fase il 16 marzo davanti il giudice monocratico del tribunale di Agrigento.

Di Pietro Geremia