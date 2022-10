L’importanza dell’esposizione

L’esposizione dei prodotti rappresenta un fattore particolarmente rilevante per il successo di un negozio o di un’attività di vendita in generale. Sapere come disporre i prodotti sugli scaffali significa essere in grado di catturare l’attenzione dei clienti, siano essi clienti già fidelizzati e interessati alle novità o nuovi clienti potenzialmente interessati ad effettuare un acquisto. Per questo motivo esistono delle vere e proprie tecniche di presentazione della merce da seguire per incrementare in modo intelligente l’engagement dei clienti e di conseguenza le vendite. Tra queste tecniche vi è ad esempio la disposizione di prodotti simili in modo ravvicinato, oppure il posizionamento dei prodotti più economici nelle parti più alte o più basse degli scaffali per lasciare più visibili al centro i prodotti di marca o più costosi.

Mettere in evidenza i prodotti

Oltre a prestare attenzione all’esposizione della merce è necessario avere a disposizione degli strumenti per evidenziare determinati prodotti rispetto ad altri. Questo risulta utile soprattutto quando si vuole attirare l’attenzione del cliente su un nuovo prodotto oppure su un prodotto in offerta speciale.

Oltre a scaffali personalizzati, magari colorati o di forma particolare, si può anche ricorrere all’utilizzo di appositi cartellini di cartone. I cartellini di cartone vengono solitamente usati per prezzare la merce, ma possono essere usati anche in modi alternativi, ad esempio per indicare alcune caratteristiche del prodotto come il brand, la taglia, i materiali o, nel caso di prodotti alimentari, gli ingredienti. Non solo, i negozi che propongono periodicamente delle promozioni speciali possono utilizzare i cartellini di cartone anche per segnalare sconti ed offerte.

Vari modelli di cartellini di cartone

I cartellini di cartone per i prodotti sono disponibili in diversi modelli, da scegliere in base alle proprie esigenze. Si parte da modelli semplici, generalmente in carta bianca o carta kraft e di forma rettangolare, a modelli più elaborati, di forme particolari, di diversi colori e dotati di occhiello rinforzato per inserire un cordino.

Ne sono un esempio i cartellini di cartone disponibili nello shop di Paese delle buste, che possono essere acquistati in lotti e personalizzati con loghi e scritte che rimandino all’azienda o al brand. È poi anche possibile sceglierne le dimensioni, così da adattare il cartellino alla tipologia di prodotto o di promozione, evitando di utilizzare dei cartellini eccessivamente grandi per prodotti di piccole dimensioni, e viceversa, e rischiando di distogliere l’attenzione del cliente dalla merce stessa.