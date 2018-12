Petrolio, Raffineria di Augusta: firmato accordo tra Esso e Sonatrach

Connect on Linked in

Un importante accordo commerciale è stato firmato nella giornata di ieri tra Esso Italiana, società del Gruppo ExxonMobil, e Sonatrach Raffineria Italiana Srl, società posseduta dalla compagnia petrolifera di Stato algerina Sonatrach.

Le due case petrolifere hanno infatti perfezionato l’accordo del maggio scorso per il trasferimento del ramo d’azienda costituito dalla raffineria di Augusta, dai depositi carburante di Augusta, Palermo e Napoli, e dai relativi oleodotti.

Nello specifico, l’accordo non ha riflessi sulle stazioni di servizio a marchio Esso, sui clienti, distributors e grossisti carburanti e lubrificanti, né su altre attività del Gruppo ExxonMobil in Italia e, per via della sua natura, dovrebbe apportare degli investimenti e delle opportunità di lavoro maggiori in Sicilia anche mediante un’ulteriore accordo tra le società del Gruppo ExxonMobil e Sonatrach per la fornitura di prodotti petroliferi, attività operative e l’utilizzo dei depositi carburante di Augusta, Palermo e Napoli.

Di Pietro Geremia