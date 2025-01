Le piste innevate di Piano Battaglia si sono riempite di turisti desiderosi di godersi una giornata sugli sci. Tuttavia, il massiccio afflusso di visitatori ha generato un vero e proprio caos: numerosi automobilisti, sprovvisti di catene o pneumatici invernali, hanno provocato un maxi-ingorgo che per ore ha bloccato l’accesso alla località sciistica, ostacolando anche i pullman e i mezzi di soccorso.

“Non è possibile consentire a chiunque di arrivare a Piano Battaglia senza alcun filtro e senza verificare se si possieda l’attrezzatura idonea per salire in vetta. Bisognava organizzare dei controlli, come in passato. È stata una mattinata di caos che ha bloccato pure i mezzi di soccorso”, racconta un automobilista esasperato dalla lunga coda.

Pochi volontari della Protezione civile, dotati di pettorine di riconoscimento, hanno tentato di regolare il traffico ma, stando a quanto riferito da diversi testimoni, non è stato sufficiente di fronte a un numero così elevato di veicoli:

“Non potevano far nulla di fronte al finimondo creato”, dice un altro automobilista. “Una giornata che doveva essere di svago si è trasformata in una lunga sequela di disagi. È evidente che non fosse stato predisposto alcun piano organizzativo”.

L’intervento del sindaco

Il sindaco di Petralia Sottana, Pietro Polito, ha riconosciuto che la situazione è stata complicata dall’afflusso straordinario di auto:

“Il caos c’è stato, ma non è stato solo per la mancanza di catene. Con le auto si transita in entrambe le carreggiate. Abbiamo registrato un afflusso di auto mai visto negli ultimi anni. Stavamo cercando di fare un filtro, ma non siamo riusciti a bloccare tutte le vetture che, ora, facciamo scendere con fatica”.

Secondo Polito, l’amministrazione è già intervenuta in parte limitando il numero dei pullman in arrivo, ma ora ritiene urgente regolare anche il traffico veicolare privato:

“Dopo oggi è urgente introdurre il numero chiuso per le auto. Piano Battaglia è una zona di riserva naturale e deve essere preservata. Già da domani posizioneremo il filtro più in basso e non consentiremo a tutti di raggiungere le piste sciistiche”.

Prospettive e raccomandazioni

La necessità di pneumatici invernali o catene da neve si fa impellente in vista delle prossime ondate di maltempo. Le autorità locali raccomandano agli automobilisti di informarsi sulle condizioni stradali e di essere dotati del corretto equipaggiamento per evitare situazioni di emergenza e favorire una circolazione più sicura.